Sabato 22 maggio vaccino modalità “drive-in” per i soggetti che dovranno effettuare la seconda dose di “pfizer”

Gli over 80, i soggetti fragili e coloro che accudiscono i soggetti fragili “Cargiver”, che hanno fatto la prima dose “pfizer”, riceveranno la seconda dose a Castelbuono in data 22 maggio.



Si ricorda che sono necessari i modelli A e C già compilati.

I modelli possono essere ritirati in comune (portineria) o li potete richiedere via mail a



culturaeturismo@comune.castelbuono.pa.it

Il luogo rimane via Mazzini

Gli orari di drive in andranno per età.

Categoria over 80 alle ore 8:15

Soggetti fragili ore 9:15

Tutti gli altri ore 10:30

Per chi non avesse ritirato il certificato della prima vaccinazione (pfizer) può farlo presso la sede dell’ufficio turistico in piazza Margherita. Il vaccino del 22 maggio è valido solo per coloro che hanno effettuato il “drive in” di giorno 1 maggio in via Mazzini e ha ricevuto il messaggio sul cellulare che riporta altra data e altra sede.

Per i soggetti che sono stati vaccinati con Astrazeneca daremo informazioni sulle date nelle prossime settimane.