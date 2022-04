Sabato 23 il comizio di Anna Maria Cangelosi

Sabato 23 aprile alle ore 20, in Piazza Margherita, Anna Maria Cangelosi, candidata Sindaca della Costituente per la Castelbuono di domani, incontrerà con un comizio i cittadini per iniziare a illustrare il programma.

Anna Maria e la Costituente parlano con i cittadini castelbuonesi da due anni, raccogliendo indicazioni, appunti, esortazioni, speranze collettive, un bagaglio di informazioni preziose per la Castelbuono che verrà.

In un momento in cui sembra prevalere la disillusione politica, la Costituente vuole coinvolgere donne e uomini di Castelbuono per proporre un nuovo modo di amministrare che parte dalle esigenze collettive e vede l’amministrazione solo come strumento organizzato, competente e disinteressato, per trasformare i desideri e le speranze in realtà.

Anna Maria chiede a tutti i castelbuonesi di partecipare, sabato e sempre, per dare vita ad una amministrazione partecipata della comunità in cui sindaco, giunta e consiglieri siano il punto di raccolta ed attuazione di azioni virtuose, affinché la politica ritorni ad essere il luogo più nobile per occuparsi degli interessi della comunità.