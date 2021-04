Sabato 3 aprile la vaccinazione nelle 3 parrocchie di Castelbuono per la fascia 69-79 anni

I Vescovi Siciliani e l’Assessore Regionale per la Salute hanno concordato e convenuto per la data del 03 Aprile 2021 la possibilità di effettuare la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca presso 500 Parrocchie.

Le tre Parrocchie di Castelbuono hanno aderito e potremo avere la possibilità di una vaccinazione per un massimo di 100 persone ogni parrocchia (la vaccinazione sarà garantita con un minimo di 50 persone prenotate); la fascia d’età a cui è rivolta la vaccinazione è quella tra i 69 e i 79 anni e la sede dove convergerà il personale sanitario saranno: in Matrice Nuova nel Salone Parrocchiale; in Matrice Vecchia nella Sala della Comunità al piano terra; a Sant’Antonino nella Sala sotto il Campanile.

Saranno i nostri volontari ad assicurare l’igienizzazione iniziale e finale delle sedi. Le iscrizioni possono essere fatte da subito in Parrocchi contattando i Parroci presso i propri Uffici Parrocchiali.