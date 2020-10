“Salvinology”. Su Nove stasera il documentario dal dna castelbuonese

Questa sera andrà in onda, alle 21,25 su canale Nove, “Salvinology”.

Non una biografia ma un racconto unico, polifonico e originale. La fotografia di una vicenda lunga oltre 40 anni che nasce per caso e coinvolge amici e nemici.

Un lungo documentario che si annuncia già di suo molto interessante, ma che – per figurare qui su Castelbuono.Org – evidentemente vanta anche un link locale. Così è in effetti, perché autore del programma è Matteo Corfiati, giornalista, autore televisivo e scrittore di origine castelbuonese, di cui vi abbiamo già parlato quest’anno per il libro d’esordio.

Un lavoro di approfondimento giornalistico su esponenti politici a cui raramente, purtroppo, si assiste in Italia. A maggior ragione, pertanto, i nostri più vivi complimenti al nostro Matteo (Corfiati).