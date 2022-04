Salvo Mirabile è il quarto assessore dei Democratici per Castelbuono

Il candidato Sindaco Mario Cicero del Movimento dei Democratici Per Castelbuono completa la compagine amministrativa designando il quarto Assessore.

Come da tradizione la figura designata è una personalità che viene da ambienti culturali diversi da quelli che tradizionalmente i Democratici Per Castelbuono hanno coinvolto.

Salvo Mirabile, intermediario assicurativo di una compagnia a livello internazionale ha forti legami con Castelbuono, sposato con una castelbuonese, vive la comunità in modo attivo da diversi anni. Inoltre ha una grande esperienza di impegno politico in quanto dal 2007 al 2012 è stato Consigliere Comunale a Palermo.

Ha ricoperto ruoli come componente del CDA in importanti società Regionali e Provinciali.

Il candidato Sindaco Mario Cicero dichiara: “Ancora una volta siamo riusciti ad intercettare professionisti e personalità che dimostrano grande amore per la comunità di Castelbuono, che metteranno a servizio della stessa la loro esperienza umana e professionale e di questo lo ringrazio, a dimostrazione che ancora una volta i Democratici Per Castelbuono lavorano sempre per includere esperienze provenienti da altri mondi.

Il candidato Sindaco ribadisce che per amministrare una comunità è necessario avere la capacità di contaminare la propria esperienza con quelle di altri che vivono la politica con spirito di servizio, mettendo al centro il bene comune.

Movimento Democratici per Castelbuono