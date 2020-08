San Mauro Castelverde: inaugurata la Zipline. Le foto della manifestazione

[cefalunews.org] E’ stata inaugurata ufficialmente la zipline di San Mauro Castelverde. Al taglio del nastro, sabato 22 agosto, assieme al sindaco Giuseppe Minutilla, presente anche il presidente della regione Nello Musumeci e l’Assessore al Territorio, On. Toto Cordaro. Presente in forze l’Ente Parco delle Madonie col suo presidente, dott. Angelo Merlino, il direttore, arch. Rosario Lazzaro, con numerosi collaboratori e funzionari dell’Ente. Presenti i sindaci, o loro rappresentanti, del territorio madonita e limitrofo.

“I Comuni – afferma il presidente dott. Merlino – come ha detto il sindaco Minutilla, cominciano a mettere da parte i campanilismi e cominciano a fare rete. Fare rete è assolutamente indispensabile e importante, e ruolo del nostro Ente è anche quello di essere garante e collante per tutte quelle iniziative che coinvolgono i comuni del Parco e non solo. Orgoglioso poter dire che a San Mauro Castelverde abbiamo la zipline più a sud d’Europa che permette di godere di un paesaggio unico. Da questo straordinario posto possiamo ammirare il mare, le montagne delle Madonie e dei Nebrodi con l’Etna a fare da sfondo … paesaggi che il mondo ci invidia. Adesso dobbiamo essere bravi a fare marketing, vendere anche all’Estero queste ricchezze perchè non ci sono al mondo luoghi belli come questi. Quando mi sono insediato, nel mio discorso ho paragonato il Parco ad un arazzo, e questo arazzo comincia prendere sempre più forma”.

In rappresentanza del Vescovo, il Vicario Generale, can. Don Giuseppe Licciardi. Presenti le Autorità Militari che operano nel territorio.

La zipline, o teleferica, è un cavo con una carrucola creata appositamente per far provare l’ebrezza del volo nel vuoto. La Zipline di San Mauro ha una pendenza del 16% e farà raggiungere una velocità intorno ai 120 Km orari. E’ lunga 1.650 metri e consentirà di ammirare dall’alto le bellezze delle Madonie. La partenza sarà presso l’ex Convento dei Benedettini mentre l’arrivo sarà lungo la strada provinciale che conduce alla frazione di Borrello in contrada Pero.

Ad inaugurare il primo volo il Sindaco Giuseppe Minutilla.

(Fonte: Ente Parco delle Madonie. Foto: Giovanni Caruso)