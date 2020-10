Sanità. Selezione per ginecologo e per tre pediatri al Giglio di Cefalù

CEFALU’ 19 OTTOBRE 2020 – La Fondazione Giglio di Cefalù ha indetto una selezione per medico specialista in ginecologia e ostetricia e per tre pediatri.

Per la prima posizione, quella di ginecologo, è prevista l’applicazione di un contratto a tempo determinato e pieno (38 ore settimanali) con il termine di scadenza, per l’invio delle domande, fissato l’8 novembre. La selezione prevede una prova scritta e orale che darà seguito alla formazione di una graduatoria di validità triennale.

La selezione per pediatri prevede, invece, l’applicazione di contratti a tempo indeterminato con la presa di servizio immediato.

I pediatri verranno destinati al servizio di neonatologia della Fondazione Giglio. Anche in questo caso sarà formata una graduatoria con validità triennale.

Le candidature dovranno essere presentate per via telematica come indicato sul portale della Fondazione Giglio (www.ospedalegiglio.it).