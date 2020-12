Scomparsa di Andrea Sottile. Il cordoglio della politica

Unendoci al profondo dispiacere per la scomparsa di un grande e sobrio protagonista della migliore politica locale, pubblichiamo la bella foto pubblicata dal prof. Martino Spallino e di seguito tre dichiarazioni di esponenti e gruppi politici locali in ricordo di Andrea Sottile.

Nell’apprendere la notizia della scomparsa di Andrea Sottile, l’Amministrazione Comunale esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, ricordando l’impegno politico, amministrativo e sociale che Andrea ha svolto a Castelbuono. E’ stato Vice Sindaco, con un impegno amministrativo costante e serio per dare soluzioni alle problematiche della comunità.E’ stato per tanti anni Consigliere Comunale dando un grande contributo all’azione amministrativa, sia nel ruolo di Consigliere di Maggioranza che di Minoranza. Non è stato fazioso, ma ha sempre tenuto distinto il ruolo e le appartenenze. Ha messo sempre al centro della sua azione politica le questioni etiche e morali in modo prioritario. E’ stato dirigente politico di uno dei più importanti partiti d’ Italia che hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita politica dello scorso secolo.

Voglio condividere questa foto pubblicata dal prof Martino Spallino per porgere a nome del gruppo consiliare “Castelbuono in Comune” le più sincere condoglianze alla famiglia Sottile per la scomparsa di Andrea, che si è speso tanto per il bene della nostra comunità. Sindacalista, protagonista di belle stagioni politiche ed ex amministratore comunale, anche nella carica di vicesindaco. Una foto che si commenta da sola.

Il Compagno Andrea Sottile, non è stato mai una persona banale. Acuto, pacato, sempre presente nei momenti di sconfitta così come in quelli in cui c’era da festeggiare una vittoria. Quando lo si incontrava per strada, salutava sempre con gentilezza e un velo di timidezza, segni di una educazione del passato che non stancava mai. Il sindacato, il Partito, hanno sempre avuto in lui un testimone, un punto di riferimento per molte generazioni. Oggi ci lascia un uomo integro, coerente che mai ha boicottato i suoi ideali e i suoi principi per una politica che non li meritava. Il Compagno Andrea è stato per tutti noi, un amico, un simbolo di pulizia intellettuale che non dimenticheremo mai.

Partito Democratico Castelbuono