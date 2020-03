Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Michele Arcangelo”. Contributo per ammissioni gratuite

CONTRIBUTO PER L’AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ CERTIFICATA OVVERO DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

In rispetto della Circolare n.33 del 27 Dicembre 2019 del Dipartimento dell’istruzione e Formazione Professionale – Servizio Diritto allo Studio si rende noto l’avviso pubblico per la richiesta di contributo per l’ammissione gratuita di alunni in condizione di disabilità certificata ovvero di disagiate condizioni economiche – a. s. 2019/2020.

Potranno far richiesta di frequenza gratuita i nuclei familiari i cui figli frequentano per l’anno scolastico 2019/20 la Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Michele Arcangelo”.

L’istituto provvederà a redigere un elenco delle istanze pervenute secondo il seguente ordine di priorità:

– alunni in condizione di disabilità certificata, nell’ordine dato dall’importo ISEE, in corso di validità.

– alunni di disagiate condizioni economiche, nell’ordine dato dall’importo dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a € 12.058,82.

Le istanze dovranno esser presentate al gestore della Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Michele Arcangelo” che ne curerà l’istruzione e la successiva trasmissione al Comune entro il 31 Marzo 2020

Il Resp.le del I Settore F.to Dr. Vincenzo Schillaci

L’Assessore ai Servizi Sociali F.to Anna Lisa Cusimano