Servizio del Tg1 su South Working Castelbuono [VIDEO]

Doveva andare in onda nell’edizione del TG1 poi stravolta dalla morte di David Sassoli, ed è quindi stato trasmesso soltanto qualche giorno fa, il 28 gennaio, durante l’edizione delle 8.00 del TG1. Si tratta di un preziosissimo servizio girato a Castelbuono sul “South Working” e su alcune delle storie personali e professionali di alcuni giovani professionisti tornati in paese, in diversi casi durante il lockdown.



Un progetto avviato da alcuni volontari ed il Centro Commerciale Naturale, supportato dal Comune di Castelbuono e condotto con testardaggine e capacità da un nucleo assiduo di professionisti che nel tempo si è incrementato ed ha perfezionato modalità di erogazione, prenotazione e qualità dei servizi, costituendo anche un’associazione culturale dedita a questo e ad altri progetti d’innovazione.

Qui gli articoli sul progetto.

Oltre al resto, ed in primis alla speranza di riuscire a trattenere qualche giovane cervello, per South Working una nuova conferma sulla validità del progetto anche in termini di ricaduta mediatica positiva per il paese.