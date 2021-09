Settore Giovanile: la Supergiovane Castelbuono si affilia al Palermo F.C.

La Supergiovane Castelbuono rende noto, con soddisfazione, che a breve sarà perfezionato l’accordo per l’affiliazione della nostra scuola calcio con il Palermo F.C. concernente lo sviluppo delle attività relative al settore giovanile.



L’obiettivo della collaborazione stretta è quello di migliorare e implementare in termini di coordinamento e qualità le attività del settore giovanile, sotto ogni profilo di natura tecnica e sportiva.



Il rapporto di affiliazione è infatti mirato a mettere a disposizione della società affiliata i propri tecnici e le proprie professionalità, con visite, incontri formativi, riunioni e analisi sui programmi di lavoro, fino alla partecipazione ad eventuali stages sportivi.



In seguito alla partnership conclusa, ecco le parole del neo direttore del Settore Giovanile Peppe Genchi:

“Sapevamo che la storia fra Palermo e Supergiovane Castelbuono sarebbe andata oltre alla prima storica amichevole che diede i natali proprio ai rosanero sul campo di Petralia quel 17 agosto di 2 anni fa. Questo accordo rappresenta il punto di partenza del nuovo modus operandi della Supergiovane Castelbuono in materia di settore giovanile, metodo che vuole mettere al centro sempre i ragazzi e le loro esigenze”.

Il Palermo FC nella ripresa delle attività sta portando avanti una politica che punta sul territorio e sulle eccellenze sportive della provincia.

“Siamo orgogliosi – dichiara il Presidente Giuseppe Vaccaro – di poter entrare a far parte del circuito del settore giovanile del Palermo FC. Lavoreremo fianco a fianco per garantire ai nostri ragazzi una degna crescita sportiva e umana”