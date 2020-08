Si è conclusa a Isnello la prima parte della rassegna “Sotto un cielo di Stelle…” dedicata a Nino Rota

[Riceviamo e pubblichiamo] “La felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.” (Cit. da 8 1/2)

Ieri sera, con la performance dedicata alle colonne sonore più celebri dei capolavori felliniani, firmate dal grande Nino Rota, abbiamo chiuso la prima parte della rassegna cinematografica “Sotto un cielo di Stelle…”, dedicata al Maestro in occasione del suo Centenario.

Suggestioni oniriche, riflessioni profonde sul senso della vita, notazioni critiche e fragilità sociali sono state impresse sul grande schermo all’interno di veri e propri quadri di straordinaria umanità. Immagini ed espressioni che rimarranno nei nostri ricordi. La nostra piazza è stata resa viva dal susseguirsi di battute, note, scene d’autore. Abbiamo voluto così rendere accessibile a tutti la grandezza della Settima Arte, avviando un percorso di educazione all’immagine e conoscenza dei grandi classici che proseguiremo.

Un ringraziamento per l’ottimo risultato al caloroso pubblico, ai volontari della Protezione civile per il servizio d’ordine, allo staff tecnico, al team di See Isnello per la comunicazione e la promozione, alla Cineteca di Bologna e ASCinema – Archivio Siciliano del Cinema per la qualità in alta risoluzione dei supporti restaurati, all’Ensemble Castelbuono Classica e a quanti hanno supportato l’Amministrazione Comunale in questa impresa.

Continuiamo con i prossimi appuntamenti.

Comune di Isnello