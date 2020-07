Si è spento il prof. Vincenzo Raimondo

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Raimondo – Di Napoli per la scomparsa del prof. Vincenzo, più volte amministratore di Castelbuono, anche sindaco per un anno, e dirigente scolastico. Il “direttore Raimondo” per tanti.

I funerali si terranno domani pomeriggio, alle ore 15,30, presso la Madrice Nuova.

La triste coincidenza della recente perdita del prof. Barreca, ci porta a unirci alle parole di cordoglio apparse oggi nella pagina Facebook dell’Ypsigrock.

Spesso lo diamo per scontato, ma dietro ad ogni progetto ci sono delle persone concrete e le loro vite.

Nel nostro caso, alle spalle di questo Festival, c’è una famiglia allargata fatta di amici, prima ancora che colleghi, e una comunità di cui gli Ypsini sono parte integrante. Questa nostra famiglia negli ultimi tempi è stata profondamente turbata e messa a dura prova, attaccata nel suo cuore pulsante da diversi fronti. Ed è proprio in quanto comunità che sappiamo di poter contare sul vostro sostegno e calore, in questo periodo di fragilità così difficile per noi – non solo professionale, ma soprattutto personale.

È con lo spirito ancora ferito dagli ultimi accadimenti che ci colpisce anche la scomparsa di Vincenzo, padre del nostro direttore artistico Gianfranco Raimondo.

Non dimenticheremo mai l’ironia e la disponibilità con cui hai sostenuto e condiviso anche gli aspetti più imprevedibili della nostra avventura.

Per sempre, grazie.

Associazione Glenn Gould, Ypsigrock Festival