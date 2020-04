Simone Sottile, Castelbuono in Comune: « Ridurre le tariffe tari per le attività commerciali»

È il momento di passare dalle parole ai fatti. Necessitano azioni volte ad aiutare tutte quelle attività commerciali dei nostri concittadini che durante la fase emergenziale hanno dovuto chiudere.Con una nota del 25 Aprile, l’IFEL ha pubblicato delle indicazioni riguardo il Covid-19e le agevolazioni Tari, dichiarando che In questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19.Questo da via libera all’amministrazione di attivare subito le agevolazioni, in quanto Come recita il paragrafo 4 della nota in oggetto “si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione”

Quindi cara amministrazione, diamo una risposta concreta ai nostri concittadini.Noi ci siamo e ancora una volta proponiamo.

#castelbuonoincomune #covid19