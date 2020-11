Si è smarrita BIANCA, una dolcissima gattina di circa 8 mesi. La gattina da martedì pomeriggio non torna a casa, si presume sia entrata nel motore di una macchina partita da c.da piano Monaci verso il centro, per poi fermarsi in contrada S.Lucia.

Chiunque la vedesse contatti il numero 3890529464.