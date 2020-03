SO.SVI.MA. Anche Castelbuono tra i sei finanziamenti destinati agli ecosistemi forestali

Sei gli interventi finanziati nell’ambito della Sottomisura 8.5 del PSR 2014-2020 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” per un importo complessivo di 2.900.000,00 milioni di euro.

A darne notizia è la SO.SVI.MA. Spa – Agenzia di sviluppo delle Madonie che ne ha curato e coordinato –unitamente agli amministratori, ai tecnici comunali ed ai professionisti coinvolti- l’intero iter, dalla pianificazione degli interventi al supporto in fase di progettazione fino alla relativa acquisizione dei pareri autorizzatori, acquisiti attraverso l’istituto della Conferenza di servizi grazie al SUAP Madonie Associato.

Gli interventi finanziati –commenta Alessandro Ficile, Amministratore Unico della Società- sono localizzati nelle aree classificate come bosco all’interno del sistema dei Parchi e delle Riserve nonché all’interno delle Aree Rete Natura 2000 e sono finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, al miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, volti all’offerta di servizi ecosistemici, alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

In tutti gli interventi vi è una forte ed evidente azione di tutela e di promozione del paesaggio, quale oggetto di investimento stabile e continuativo da parte dell’intera comunità che consentirà di rafforzarne l’identità fondata sulla vocazione naturalistica e quindi di incrementarne la riconoscibilità in ambito nazionale ed internazionale.

La tipologia di interventi finanziati prevede la ripulitura e spollonatura, la costruzione di chiudenda ed il rifacimento di muretti a secco, la dotazione di adeguata cartellonistica, la manutenzione delle stradelle, la realizzazione di aree fruibili con tavoli pic-nic e l’installazione di capannine di osservazione

Localizzazione degli interventi ed importi finanziati

Comune di Castelbuono – Contrada Piano Sempria Cozzo Luminaro – € 500.000,00.

Comune di Collesano – Contrada Pedale, San Giorgio – € 500.000,00

Comune di Geraci Siculo – Contrada Sugheri, casa del Campiere – € 500.000,00

Comune di Pollina – Ccontrada RAIS Gerbi, Serra Daino – € 500.000,00

Comune di San Mauro Castelverde contrada S.cono, Scala, Malizia, Ulmi, Karsa, Rocchicelle,

Colombo e Pirato – € 500.000,00

Comune di Gratteri – Contrada Grotta Grattara, Galasso – € 400.000,00

Castellana Sicula 05.03.2020