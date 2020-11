Sorelle Napoli, intervistato Giuseppe Spallino a “Non è l’arena” su La7

Ieri sera il giornalista castelbuonese Giuseppe Spallino è stato ospite al programma “Non è l’Arena” per la puntata sul caso delle sorelle Napoli e della mafia dei pascoli, vicende che Spallino ha seguito e approfondito nel ruolo di cronista per il Giornale di Sicilia. Ieri, in particolare, Giuseppe ha dimostrato grande accuratezza nel riferire dei fatti sulla presenza dell’ex sindaco di Mezzojuso Salvatore Giardina al funerale del boss La Barbera.

Qui il video integrale della puntata, che coinvolge Spallino a partire dal minuto 1:32:30

https://www.la7.it/nonelarena/rivedila7/non-e-larena-puntata-del-29112020-30-11-2020-353039