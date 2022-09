Speciale Elezioni. I risultati delle Politiche e delle Regionali a Castelbuono

Mentre appare certa la designazione di Renato Schifani come nuovo presidente della regione (che con una copertura di circa 200 sezioni, al momento stacca di circa 10 punti Cateno De Luca, a sua volta parecchio sopra la candidata del centro sinistra Caterina Chinnici), più d’interesse locale – per appassionati e attivisti – diventano i dati di preferenza dai seggi castelbuonesi.

Dopo i due aggiornamenti parziali, terminato lo spoglio, pubblichiamo di seguito l’esito definitivo.

*** [AGGIORNAMENTO definitivo – 10 sezioni su 10] ***

Nel frattempo riportiamo i dati definitivi dei voti per le Politiche, con la distribuzione dei consensi per sezione registrati per Camera e Senato.

Spicca il M5S, primo partito a Castelbuono, con PD (sopra la cifra regionale e nazionale) e Fratelli d’Italia appaiati per la seconda piazza.

Di seguito il dettaglio pubblicato dall’ufficio elettorale del Comune.