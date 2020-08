Stasera in Piazza Castello vanno in scena i Frastornati. Offerta libera per Marianna

La Compagnia Teatrale i Frastornati vi aspetta questa sera alle ore 21:00 in Piazza Castello con la commedia brillante in tre atti di Fabio Massimo Jacobello dal titolo “Casa Campagna” (riduzione, adattamento e regia a cura di Gabriele Perrini).

Appuntamento da non perdere questo, per chi voglia trascorrere una serata in allegria. L’obiettivo è quello di far sorridere i cuori e far riflettere al tempo stesso, con un pizzico di spensieratezza e leggerezza.

Ad illuminare il palcoscenico: Gabriele Perrini, Stefania Gentile, Daniele Di Vuono, Natale Di Garbo, Giulia Venturella, Luigi Marguglio, Rosalba Di Paola, Maria Rosaria Norata, Vincenzo Bertola, Pietro Guarcello, Antonio Pepe, Giuseppe Patti e Gabriele Norato.

Non mancate!

Offerta libera all’ingresso per aiutare Marianna Bonomo.