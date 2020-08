Supergiovane. Gli stadi riaprono al pubblico, dal 16 Agosto parte la campagna abbonamenti

A seguito del nuovo DPCM del 7 agosto la Supergiovane Castelbuono comunica che, lo Stadio Luigi Failla potrà aprire le porte ai tifosi, fermo restando che saranno garantite tutte le norme di sicurezza sanitaria previste dal protocollo Anti-Covid.

La dirigenza ha pertanto il piacere di comunicare che dal 16 agosto sarà possibile abbonarsi alle partite casalinghe della squadra.

Invitiamo pertanto, tutti coloro che volessero sostenere la rappresentativa Castelbuonese a garantirsi l’accesso allo stadio acquistando l’abbonamento, che sarà disponibile presso i nostri dirigenti oppure mettendosi in contatto con la nostra pagina facebook.

L’abbonamento sarà di 3 tipi:

– standard (diritto ad accesso a tutte le partite casalinghe e portachiavi in omaggio) con contributo di 50€

– plus (diritto ad accesso a tutte le partite casalinghe e portachiavi e magliettina “Un secolo di Calcio a castelbuono” in omaggio) con contributo di 75 €

– gold (diritto ad accesso a tutte le partite casalinghe e portachiavi e polo o felpa “Un secolo di Calcio a castelbuono” in omaggio) con contributo di 100€

Invitiamo tutti gli sportivi a sostenere il nostro sforzo in questo periodo di difficoltà per il calcio dilettantistico, nel centenario di celebrazione dei 100 anni di calcio a Castelbuono, la dirigenza della Supergiovane sta lavorando per mantenere in piedi un progetto calcistico degno del nostro paese.