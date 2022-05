“The heart of Sicily”: la nuova proposta turistica in Sicilia

(25/05/2022) – Il progetto “The heart of Sicily” diventa startup. Il varo è avvenuto sabato scorso presso le “Case Vecchie” della tenuta Regaleali a cura di Fabrizia Lanza, direttrice di Anna Tasca Lanza e capofila di THOS, alla presenza dei partner della rete, di Francesca Varia, coordinatore delle Postazioni regionali della Rete Rurale Nazionale 2014/2023 e del direttore di piano del GAL Madonie, che ha finanziato il progetto, Dario Costanzo che ha sostituito il presidente Francesco Migliazzo impossibilitato ad essere presente.

E’ ufficialmente partito un percorso che intende valorizzare le esperienze già realizzate dai diversi operatori turistici delle Madonie operanti nei diversi settori dell’accoglienza, del turismo esperienziale, dell’escursionismo, della ristorazione, ecc… Una rete di buone pratiche cha saranno collegate ad un unico network che vede capofila Fabrizia Lanza, promotrice della cultura gastronomica siciliana nel mondo, che continua l’esperienza della scuola di cucina “Anna Tasca Lanza Cooking School” fondata dalla madre a Regaleali nel 1989.

“The heart of Sicily” presenta una proposta di fruizione del patrimonio materiale e immateriale attraverso strumenti innovativi e digitali che connetteranno attrattori di tipo paesaggistico-ambientale, culturale, agricolo e agroalimentare del territorio del GAL. Sono stati creati dei veri e propri “pacchetti” pensati per varie tipologie di turisti (pet friendly, famiglie con bambini, escursionisti, sportivi, anziani, disabili); ad ogni target verrà offerto un ampio panorama di proposte, adatte alle loro esigenze.

E’ una Sicilia diversa quella che viene promossa e raccontata: “il cuore della Sicilia, la Sicilia non scoperta, la Sicilia ancora ignota. Un tesoro di storie da scovare tra antichi borghi medievali, foreste centenarie, cantine, pascoli, valli, colline, e campi di grano.”

“The heart of Sicily” è stato già presentato all’Expo 2020 di Dubai nel corso del Forum “PEOPLE-PLANET-PROSPERITY” come proposta innovativa del GAL Madonie che ha rappresentato il meridione d’Italia.

“L’avvio di questa iniziativa – afferma il presidente del GAL Madonie Francesco Migliazzo – premia anche il lavoro della nostra struttura e conferma la validità del dialogo territoriale e della programmazione dal basso. “The heart of Sicily” è la testimonianza tangibile della valorizzazione del turismo rurale, che è sinonimo di sviluppo locale e resilienza, e della sinergia tra operatori che hanno investito in questo territorio. Il GAL Madonie ha creduto dal primo minuto in questa proposta progettuale che valorizza una parte della Sicilia, a molti sconosciuta. Ci auguriamo – conclude Migliazzo – che possa essere da stimolo anche per altri imprenditori di altri settori. Noi saremo sempre a fianco di coloro che portano sviluppo e creano lavoro in questo territorio.”

Alla presentazione di sabato mattina presso le Case Vecchie della Tenuta Regaleali erano presenti anche Roberta Billitteri, consigliere di Slow Food Italia e host di THOS, Fabio Guccione, direttore della Guccione Viaggi srl e tour operator di THOS e Davide Puca, responsabile marketing di THOS.