Giorno 4 gennaio arriva la tombola con Super Mario & Trilly alle ore 16 …tantissimi premi messi in palio …

Ringraziamo i nostri sponsor : Caffe’ Greta Mandala-castelbuono Salti Matti “DiVuonix Events” IL REGNO Incartato

Super premio alla tombola un bellissimo kit di bolle di sapone del piccolo mago Magnum con tante sorprese & calze della befana in premio per tutti