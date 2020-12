“Tombolata di fine anno” con il Mago Magnum

[RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO] Dopo il grande successo della tombola di Santo Stefano … arriva un altro grande evento La “tombola di fine anno” giovedì 31/12/20 giochiamo insieme aspettando il nuovo anno cercando di portare un Po di felicità nelle vostre case …tantissimi premi in palio …-1 premio alla Tombola un bellissimo box di prodotti pieno di dolcezza + 3 stampe digitali 32×45 dall’ artista Francesco Licciardi Tantissimi altri premi per ambo,terno,quaterna , cinquina …tantissime sorprese Dopo la tombola alle 23:30 tutti a ballare con il dj set di Mago Magnum aspettando la mezzanotte …

Costo della singola cartella € 1 con in omaggio una buonissima caramella



Ritiro presso il nostro sponsor Caffe’ Greta Mandala-castelbuono & 3209114972 Magnum