Tragico incedente in via Geraci. Un morto e due feriti

Intorno alle 18,30 di oggi pomeriggio, in via Geraci, si è verificato un drammatico incidente che avrebbe coinvolto almeno tre motocicli. Non sono chiare le dinamiche ma purtroppo abbiamo conferma che il sig. G.C. sia morto sul colpo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione ad opera del personale sanitario. Feriti, ma coscienti, le altre due persone coinvolte, soccorse dall’ambulanza.

Nel rispetto della famiglia, che potrebbe non aver appreso ancora della tragica disgrazia, evitiamo per il momento di fornire nomi e ulteriori dettagli, e le esprimiamo il nostro più accorato cordoglio.