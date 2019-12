Tv2000, a Borghi d’Italia protagonista il Comune di Castelbuono

In onda sabato 21 dicembre ore 14.25

Roma, 20 dicembre 2019. È Castelbuono (Palermo), paese della Manna, il Comune protagonista della puntata di ‘Borghi d’Italia’, in onda su Tv2000 sabato 21 dicembre ore 14.25, domenica 22 ore 06.20 e domenica 29 dicembre ore 14.20. Nel corso del programma le interviste e i racconti del sindaco, del parroco, del presidente della Fondazione con il Sud, del presidente del Consorzio Manna Madonita e gli altri protagonisti delle fiorenti iniziative socio-economiche del Comune. Tra i luoghi di cui si mostrano le bellezze: il borgo antico, la chiesa Madre e le altre chiese, il castello, il museo civico e la raffinata cappella di sant’Anna che custodisce anche il teschio della santa. Poi un viaggio tra i sapori e i piatti tipici e il tradizionale panettone del luogo. Largo spazio a tutte le attività collegate alla produzione della Manna, di cui Castelbuono e Pollina sono gli unici produttori, che viene estratta con sapiente manualità dai “frassinicultori” locali dall’albero di Frassino per essere utilizzata in diversi campi: dalla cosmesi alla farmaceutica alla cucina. Con Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud, vengono illustrati tutti i progetti realizzati sul territorio e la raccolta differenziata dei rifiuti attuata con l’ausilio di sei asinelli.

Il programma ‘Borghi d’Italia’, a cura di Mario Placidini, è un itinerario settimanale di mezz’ora nella storia, nell’arte e nelle tradizioni del Bel Paese, per presentare al telespettatore tutti i luoghi e i paesaggi, depositari di una storia millenaria intrisa di cultura e spiritualità.