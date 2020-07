Una estate ricca di eventi a Petralia Sottana, primo cartellone madonita

Nonostante le difficoltà dovute ai protocolli dell’emergenza sanitaria, Petralia Sottana continua ad impegnarsi per organizzare appuntamenti ed eventi culturali e di intrattenimento di qualità. Un cartellone per tutti i gusti e per tutte le età, con tutti gli accorgimenti, dopo i pesanti mesi appena trascorsi.

Nonostante le prescrizioni Covid abbiano imposto ritardi nelle decisioni, cambi di location, e modifica di alcuni eventi non rispondenti alle necessarie misure di contenimento e contrasto del virus, Petralia Sottana, forte dell’esperienza acquisita negli anni, ha il suo calendario di eventi estivi, realizzato dall’Amministrazione comunale con il supporto di associazioni e operatori culturali del territorio e non solo, uniti nel comune desiderio di garantire opportunità di intrattenimento alla cittadinanza e ai tanti turisti che anche in questo 2020 hanno scelto la cittadina Bandiera Arancione quale meta delle loro vacanze.

L’invito è di godersi le iniziative nel rispetto delle regole e le prescrizioni consuete come usare la mascherina.

Attenzione particolare è stata rivolta ai soggetti più fragili, bambini e anziani, a cui sono dedicate due iniziative. Presso il Parco Avventura Madonie i bambini residenti potranno usufruire gratuitamente del “Centro Estivo” che dal 30 luglio all’11 settembre accoglierà, per fasce di età, i bambini 3-5 anni e 6-11 anni e i ragazzi 12-14 anni.

Per gli anziani sono organizzate delle attività ludico ricreative che si svolgeranno presso la Pineta Comunale (per tutte e due le iniziative informazioni Ufficio Servizi Sociali tel 0921 684337 – 0921 684306).

È già attiva da qualche giorno l’Arena Grifeo, la Grifeo Eventi, gestore del Cine Teatro Grifeo, ha aperto la sua “sala estiva” a Piazza Finocchiaro Aprile. Interessanti i titoli dei film che verranno trasmessi: si replicheranno i campioni di incassi pre-covid ( Il Re leone, Tolo Tolo, il Primo Natale, Cetto C’è, Gli anni più belli, Joker) e proiettati i pluripremiati Favolacce, Parasite e Volevo nascondermi.

Il mese di agosto si aprirà con una novità: il Teatro del fuoco. Anche se ridimensionato dal progetto originale a causa delle limitazioni imposte dai protocolli di sicurezza sanitaria, lo spettacolo curato dall’Associazione Elementi propone una edizione speciale dedicato alle “Donne e fuoco”. L’1 e 2 agosto, giochi teatrali per i bambini (preiscrizioni telefonando al 329 9394442 ) e spettacoli serali illumineranno con la magia del fuoco le piazze petralesi. Negli stessi giorni sarà tenuto un workshop di Fotografia curato da Tony Gentile (per info: tel 329 6509941 – 340 0883036).

A cura del Consorzio Centro Commerciale Naturale “A. Pepe” e della Compagnia OnArts sarà organizzato InCantaMenti, una rassegna di spettacoli e musica di strada per l’intrattenimento di tutte le età. Il 5 agosto andrà in scena Riccardo Strano con il suo spettacolo aereo Qualcosa di strano. Il 5 e il 6 agosto i Pittamuri, dopo il grande riscontro avuto lo scorso anno con la scalinata di Via Cappuccini, trasformeranno artisticamente la scalinata del cinema. il 6 agosto spettacolo da strada: Nino Scaffidi sarà l’Arcano Manfiafuoco. Il 7 agosto la scena sarà per il Circo ramingo, il 10 agosto per le bolle sotto le stelle con Etera di Agata Leale e il 12 del concerto dei Fammelo Doppio. Gli spettacoli si terranno alle ore 22,00 a Piazza Umberto primo con una proiezione in diretta streaming in Piazza Finocchiaro Aprile.

La terza edizione della Notte Bianca del Cinema si svolgerà nei giorni 8 e 9 agosto. Una ricca rassegna di intrattenimento, musica e omaggi a tema cinematografico che trasformeranno il centro storico in una grande multisala all’aperto. Tra le tante iniziative in programma è prevista la consegna dei premi “Fotogrammi di Pietra” ad attori e registi tra cui Aurelio Grimaldi per il film Il Delitto Mattarella che sarà presente con alcuni attori del cast tra cui David Coco (che impersona Piersanti Mattarella nel film); Paolo Licata con il film Picciridda, Alessio Vassallo, (Mimì ne il giovane Commissario Montalbano). Sarà presente anche l’indimenticato Totò Cascio di Nuovo Cinema Paradiso e attrice Katia Vitale per ricordare la figura del grande attore Vincent Schiavelli; ci saranno anche gli attori Filippo Luna, Ivan Scinardo e tanti altri che si

uniranno a questo elenco. (Consultate il programma allegato per le innumerevoli iniziative). Altro appuntamento diventato tradizionale la Serenata a zita, a cura del Teatro della Rabba, cambia formula e location. Il 13 agosto alle ore 21,00 presso il chiostro dell’ ex convento della SS Trinità (Badia), sarà consentito l’ingresso, gratuitamente, a gruppi ogni 30 minuti. per info e prenotazioni tel 328 2860070 – 249 2635299 oppure telematicamente su eventbrite.

Il 15 agosto, alle ore 03,00, partirà il tradizionale pellegrinaggio alla Madonna dell’Alto, Acchianata a Madonna, quest’anno con salita individuale.

Il 16 agosto sarà il turno di uno dei simboli di Petralia, il Ballo Pantomima della Cordella si esibirà alle ore 17,00.

Il 17-18-19 agosto sarà il turno dell’articolato Street Soccer Petralia. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione a cura dell’Associazione il Petrino. Le attività dell’articolata programmazione sportiva, che si svolgerà presso la Pineta Comunale, potete seguirla sempre sul programma allegato.

Il 21-22-23 agosto a cura dell’Associazione Sulle Orme di Django si terrà la nona edizione del Raduno Mediterraneo Jazz Manouche. Concerti, jam e su palco con tanti ospiti, fruibili su prenotazione e suddivisi in fasce d’orario per assicurare la visione del live ai tanti visitatori e ai residenti, dirette in live streaming sui social con interviste e concerti per poter assistere anche dal web. La prenotazione gratuita ai concerto dal sito www.radunomanouche.it . Oltre ai concerti e le jam session nel centro storico, si terrà un grande concerto finale presso il teatro della Pineta Comunale. Quest’anno saranno ospiti del raduno saranno Nico Gori, Leonardo Triassi, Salvo Agate, Giuseppe D’Amico, Antony Reina, gli American Songbook, Roberta Sava, Gaetano Tucci, Gabriele Lomonte, Giampaolo Terranova, Carlo Butera, Alessio Costagliola, Marco Zammuto, Thomas Kretzschmar, Davide Rizzuto, Django & Stephane Under The Stars, Mauro Carpi, Ilenia Alessi, Claudio Quartarone, Alessandro Lo Chiano, Francesco Buzzurro. Presenta Cocò Gulotta.

Lo sport sarà protagonista con le attività e i tornei organizzati dal Tennis Club Petralia Sottana e lo Sport Camp che si svolgerà presso la Pineta Comunale con uno stage sul bullismo e l’antiaggressione a cura di Da.Ma. Fitnes Academy.

Le attività escursionistiche e di scoperta del territorio del Parco delle Madonie saranno curate dallo storico CAI Madonie- Sezione di Petralia Sottana, mentre il 4 settembre Petralia Sottana sarà tappa del Madonie Bike Folk. Sempre a Settembre il torneo di Badminton a cura della Polisportiva Olimpia.

Quindi, cosa aspettate, prendete la mascherina, prenotatevi, e passerete una bellissima estate con noi.

Per informazioni : UFFICIO TURISTICO COMUNALE TEL 0921641811 – 3299394442

Programma estivo brochure.