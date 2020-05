Una Nota Comunale commenta la notizia sull’indagine riguardo presunte anomalie per due appalti pubblici

Abbiamo appreso dal Giornale di Sicilia di giorno 22.05.2020 che siamo indagati il Sindaco, il Vice

Sindaco, l’ex Segretario comunale Bonomo e il dirigente Ing. Sottile, perché Allegra Santi ha ritenuto

opportuno denunciarci in quanto leggiamo dall’articolo, ha ricevuto “pressioni” da parte delle figure

istituzionali e tecniche del comune.

Avendo massima fiducia e stima nella Magistratura e facendoci forte di un detto che “la verità viene sempre a galla”, oggi non entriamo nel merito della denuncia, lasciando agli organi preposti il lavoro di indagine. Evidenziamo soltanto che non siamo stati sentiti da nessun organo di Polizia o dalla Magistratura, e annunciamo che domani giorno 23.05.2020 [oggi ndr] alle ore 11:30 i soggetti interessati incontreranno il loro legale per presentare querela a tutela dell’immagine dell’ente Comune e quella personale.