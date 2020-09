“Una nuova scuola per Isnello”. Venerdì presentazione e tavola rotonda. In collegamento anche la ministra Azzolina

Venerdì 4 settembre ore 18:00 ad Isnello la presentazione del progetto alla comunità.

Il comune di Isnello ha portato a conclusione l’iter di progettazione per il nuovo Istituto Scolastico Luigi Pirandello, luogo fondamentale per il progresso culturale e civico dell’intera Comunità. Gestito e coordinato dall’Ufficio Tecnico del Comune il progetto è stato redatto in collaborazione con AM3 Architetti Associati, Insiti Opportunità Urbane_ Arch. Roberto Corbia, Studio SUMS e il Geologo Roberto Di Paola.

In occasione della presentazione del progetto esecutivo della nuova scuola di Isnello, ed all’interno del percorso di partecipazione e coinvolgimento della comunità, si vuole promuovere una giornata di confronto sul tema della scuola, aprendo il dibattito a tutti i cittadini dell’area madonita.

Link: https://www.facebook.com/events/2678197855770032