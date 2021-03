Qualche giorno fa è stata pubblicata sulla più importante rivista al mondo di Oncologia (The Lancet Oncology) una ricerca ad opera del dott. Rosario Mazzola, orgoglio castelbuonese operante a Verona di cui già in altre occasioni abbiamo vantato il livello della ricerca e del lavoro.

Non sapendo e potendo aggiungere altro nel merito, ma lieti per questo ennesimo risultato, ci limitiamo a pubblicare il link della rivista ed una recente intervista sull’argomento.

Complimenti Rosario!