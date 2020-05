Un’intero vicinato adotta l’aiuola e l’illuminazione della fontana di Piazza Minà Palumbo

L’Amministrazione Comunale ringrazia gli appassionati volontari del “Comitato Chiazzetta” per la pulizia della fontana e l’illuminazione interna, e la Pasticceria Sferruzza per la cura delle aiuole adottate. L’iniziativa “adotta un’aiuola o una fontana” ha permesso l’attivazione di un processo virtuoso tra i cittadini che, prendendosi cura del bene comune, hanno di fatto messo in atto delle “best practices” degne di nota; ciò è stato possibile solo grazie al grande senso civico e di cultura dei nostri concittadini.

Le azioni prodotte da queste persone non vanno a beneficio di sé stesse ma dell’intera comunità.

Grazie Castelbuono!

L’amministrazione comunale