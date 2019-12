Un’invasione di Babbi Natale a Geraci Siculo

Il Natale, si sa, è una festa tanto amata dai bambini e, in particolar modo, un personaggio a loro molto caro in questi giorni si aggira su una slitta trainata da renne tra i cieli di tutto il mondo portando doni.

Per far sì che ogni bambino per qualche ora possa realizzare il sogno di incontrare uno dei suoi personaggi preferiti la Pro Loco di Geraci Siculo domenica 22 Dicembre organizza il II raduno dei Babbi Natale, manifestazione che si inserisce nel calendario degli eventi organizzati per il periodo natalizio dal Comune di Geraci Siculo e appoggiata dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore.

I Babbi Natale invaderanno uno dei borghi più belli di Italia sin dalla mattinata.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16,00, il centro storico diventerà il luogo in cui tra musiche, campanellini tintinnanti, strenne si potrà respirare una splendida atmosfera natalizia, resa ancora più affascinante dal Red one duo che si cimenterà in entusiasmanti spettacoli e scenografiche acrobazie e dalla Band musicale di Geraci che allieterà il pubblico con delle piacevoli melodie natalizie.

Un omone con la barba bianca e il vestito rosso sarà felice di accogliere bambini e adulti nella sua semplice e carina casetta.

Il direttivo e i soci Pro loco vi augurano buone feste e vi invitano ad accorrere numerosi così da regalarvi qualche ora di spensieratezza, in cui il bambino può essere felice e l’adulto ritrovi il bambino che è in sé.



Il programma completo della manifestazione è disponibile su:

? www.prolocogeracisiculo.it

Per info e prenotazioni:

? info@prolocogeracisiculo.it