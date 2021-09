Vaccinazioni, Isnello tra i comuni virtuosi. Bene Castelbuono, male San Mauro

Nelle vaccinazioni antiCovid Isnello è uno dei comuni più virtuosi: il quarto in Sicilia, il primo tra i comuni delle Madonie. Il dato emerge dal monitoraggio della campagna vaccinale effettuato dalla struttura regionale. Disegna un quadro a macchia di leopardo con grandi differenze di comportamento della popolazione. Castelbuono si piazza al trentaseiesimo posto: un risultato non brillante ma che lo colloca comunque tra i comuni che sono più avanti nella campagna di vaccinazione. La pecora nera è invece San Mauro Castelverde che nella classifica è al posto numero 286.

Nel complesso in Sicilia il 70,88% (pari a 3 milioni di persone) della popolazione residente ha ricevuto almeno una dose di vaccino antiCovid, mentre il 61,71% (oltre 2,6 milioni) risulta completamente immunizzato (ossia ha ricevuto entrambe le dosi o l’unica dose Janssen). Sono percentuali ancora insufficienti a tirare fuori l’isola da una situazione di rischio e se ne ha triste prova con la trasformazione della nostra regione in unica “zona gialla” della penisola.

Secondo i dati aggiornati al 26 agosto, in Sicilia si presenta una situazione non omogenea con province maggiormente virtuose, come Palermo, in cui risulta immunizzato il 66,95% della popolazione (76,17% almeno una dose), e Agrigento con il 66,31% di immunizzati (76,19% almeno una dose), e altre in cui i cittadini manifestano maggiori resistenze. Siracusa è l’ultima per immunizzati, col 56,63%, mentre il 65,80% ha ricevuto almeno una dose; Catania ha il 57,30% di immunizzati e il 65,94% ha ricevuto almeno una dose; Messina ha il 57,33% di immunizzati, mentre il 65,28% ha ricevuto almeno una dose. Nel mezzo figurano la provincia di Enna col 63,44% di immunizzati e il 73% che ha almeno una dose; quella di Ragusa col 63,10% di immunizzati e il 73,83% che ha almeno una dose; quella di Trapani col 63% di immunizzati e il 72,63% con almeno una dose; la provincia di Caltanissetta con il 61,01% di immunizzati e il 71,22% che ha ricevuto almeno una dose.

Sopra la soglia del 70% di popolazione che ha ricevuto la prima dose ci sono 173 comuni su 390. Osservando la situazione dei singoli comuni, si nota che sia la prima sia l’ultima posizione nella classifica delle percentuali di vaccinazione sono occupate da due paesi del Messinese: il più virtuoso, infatti, è il piccolo centro di Roccafiorita, dove è immunizzato addirittura il 101,16% della popolazione target (il 109,30% ha ricevuto la prima dose), segno che in questa località sono stati vaccinati anche turisti di passaggio o persone non residenti. In coda figura Fiumedinisi, dove solo un cittadino su tre risulta immunizzato (34,52%) e il 40,48% della cittadinanza ha ricevuto la prima dose.

Nelle prime dieci posizioni di comuni virtuosi, oltre a Roccafiorita, compaiono quattro centri del Palermitano: Palazzo Adriano, Ustica, Isnello e Giuliana.

A Isnello l’89,08% ha ricevuto la prima dose e l’84,43% anche la seconda. Come si sono comportati gli altri centri madoniti? Bene Scillato (posto numero 18), Gangi (25), Gratteri (29), Collesano (32), Castellana (34) e Castelbuono (al 36° con il 79,92% di copertura della prima dose e 73,54% della seconda). Cefalù non si piazza benissimo ma comunque è nella parte alta della classifica (posto numero 46) con il 78,95 per cento che ha assunto la prima dose e il 76,32 completamente immunizzato. Al sessantesimo posto c’è Caltavuturo, quindi Geraci Siculo (63), Pollina (66), Termini Imerese (103), Campofelice di Roccella (113), Aliminusa (114), Lascari (117), Polizzi Generosa (118), Caccamo (150), Alimena (168), Petralia Sottana (147), Caccamo (150), Alimena (168). Al penultimo posto, prima di San Mauro, c’è Petralia Soprana che occupa la posizione numero 194.

In questi giorni i comuni meno virtuosi sono chiamati a rispondere alla campagna vaccinale superando le resistenze che vengono da atteggiamenti elusivi o addirittura contrari.