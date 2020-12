Vax day, presidente del Giglio Albano: vaccino è dimostrazione importanza investimenti in tecnologia

“Oggi è l’inizio della fine di un incubo. Le evidenze scientifiche hanno dimostrato che il vaccino è efficace e sicuro e tutti dobbiamo vaccinarci per riacquisire la nostra serenità e quotidianità”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Istituto Giglio di Cefalù e medico radiologo, Giovanni Albano, al #vaxday di Palermo.“Cogliamo – ha aggiunto Albano – anche un messaggio importante da questa giornata su come gli investimenti in tecnologia e innovazione siano strategici per far crescere un paese”. Presenti al VDay anche il direttore sanitario, Salvatore Vizzi, e il direttore amministrativo, Gianluca Galati.

“Ci tengo – ha rilevato Galati – a lanciare un messaggio: bisogna avere fiducia nella scienza adesso a maggior ragione. Invito – ha aggiunto – anche i più giovani, che lavorano nel mondo della sanità, a fare il vaccino come abbiamo fatto noi, oggi”.