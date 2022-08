Venerdì 12 presentazione del libro “Sapevamo già tutto”. A trent’anni dalle stragi di Capaci e via d’Amelio i ricordi di un uomo dello stato

A 30 anni dalle stragi di Capaci e Via d’Amelio, il Gen. di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Governale ha scritto un libro dal titolo “Sapevamo già tutto”, che verrà presentato presso il Chiostro di S. Francesco, Venerdì 12 Agosto p.v. alle ore 18:30. Condurrà il dibattito la giornalista Elvira Terranova ed interverranno il Prof. Antonio Ciolino, per il Consiglio di Biblioteca, ed il Sindaco, che darà il saluto all’inizio della presentazione del libro. Riteniamo che questo appuntamento culturale assuma un valore diverso da qualsiasi altra presentazione di un libro, in quanto in esso vengono tracciati i ricordi di un uomo dello Stato, che ha vissuto e vive le dinamiche che permettono alla nostra repubblica di resistere a qualsiasi tentativo di scardinare il suo ordinamento democratico. Un grazie va agli uomini come il Gen. Governale, a Istituzioni come i Carabinieri, la Polizia di Stato, l’Esercito Italiano, ad alle altre Forze dell’Ordine che hanno il compito di tutelare la sicurezza della nostra nazione.