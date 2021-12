Venerdì 17 al cycas chiacchierata con Lorenzo Palumbo su etica, impresa e futuro

È passato tanto tempo da quando riuscivamo a vederci spesso e con entusiasmo. La pandemia ci ha rallentati, ma non ha cambiato la nostra voglia di stare insieme. È così, per il ritorno dell’Accademia dei Curiosi, abbiamo pensato ad un incontro particolare, con un autore particolare in un luogo altrettanto particolare.



Insieme a Lorenzo Palumbo, autore del libro “Il codice etico delle imprese”, parleremo ad una platea giovanile di etica, impresa e futuro. Se non sono i giovani ad andare incontro alla filosofia, allora l’Accademia porterà la filosofia nei loro luoghi.

Sarà una bella chiacchierata accompagnata da chitarre e voci straordinarie.

Vi aspettiamo venerdì 17 dicembre alle ore 19.00 al ristorante Cycas.



#fateviavanticuriosi

La presidente

Francesca Cicero Bellizza