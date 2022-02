Venerdì 25 febbraio raccolta straordinaria di sangue all’Avis di Castelbuono

Tenuto conto dell’emergenza sangue, l’Avis di Castelbuono, con la collaborazione del Centro Trasfusionale di Cefalù, ha organizzato una raccolta straordinaria.

Le donazioni si terranno venerdì 25 febbraio, dalle ore 8 alle ore 12, presso la sede dell’Avis in via Mariano Raimondi 28.

Per prenotare telefonare al presidente Antonio Bonomo: 3389664009.

“Vieni anche tu, un piccolo gesto può salvare una vita”.