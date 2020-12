“Viaggiu dulurusu”. Da oggi online la tradizionale novena di Natale a cura dei Lorimest

L’associazione culturale LORIMEST, anche quest’anno, è lieta di contribuire ad allietare l’atmosfera natalizia castelbuonese dando vita a una versione originale e riveduta della tradizionale NOVENA DI NATALE.

Tutte le sere, a partire da OGGI 16 dicembre e fino alla Vigilia, alle h.19.30 sulla pagina Fb dei Lorimest verrà trasmessa la Novena 2020.

Grazie al contributo fotografico e al montaggio video di Angelo Cucco, alle voci narranti di Luciana Cusimano, Giuseppina Palumbo, Maria Angela Pupillo, Stefania Sperandeo e alle musiche interpretate dai Maestri Alessandro Barrovecchio ed Emanuele Antista al violino e da Giuseppina Palumbo alla chitarra, il pubblico collegato da casa sarà guidato virtualmente per le edicole votive castelbuonesi, nel Viaggiu dulurusu di Maria santissima e lu patriarca San Giuseppi in Betlemmi, in lingua siciliana, composto da Binidittu Annuleru (prete della diocesi di Monreale) ed estratto da un libretto del 1770 rinvenuto a Castelbuono, pubblicato dai Lorimest nel 1993.

Proprio per venire incontro alle richieste di molti, i LORIMEST sono lieti di donare la versione in pdf scaricabile del libretto originale al fine di seguire i vari momenti e i passaggi che verranno narrati.

Da parte dei Lorimest e dai nuovi compagni prestati a questo insolito viaggio, poetico e folklorico, questo contributo rappresenta un volerci essere come presenze nonostante tutto, voci, immagini e note che perpetuano la più grande storia di tutti i tempi, portatrice di tradizioni e memoria, che sa caricarsi di nuova linfa e attingere risorse dall’inatteso.

Da ogni momento critico vanno sapute cogliere le opportunità. Questo momento di stallo obbligato serva come occasione per custodire la Memoria documentandola.

Un progetto che vuole essere un dono per tutta la Comunità da ascoltare, conservare, custodire, diffondere, tramandare.

In un tempo che ha sospeso ogni abitudine e certezza possa restare il Bene che ciascuna energia e pensiero speso sa partorire.

Appuntamento, dunque, a partire da domani , ogni sera per nove sere, alle h. 19.30 sulla pagina Fb dei Lorimest:

https://www.facebook.com/Lorimest-807468502608412