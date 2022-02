Video della presentazione del candidato sindaco della Costituente e di Patto per Castelbuono, Annamaria Cangelosi

Domenica 13 febbraio nell’ex chiesa del Monte la Costituente per la Castelbuono di domani e Patto per Castelbuono, nel corso di un partecipatissimo incontro con la cittadinanza, hanno ufficializzato la candidatura di Anna Maria Cangelosi a sindaco di Castelbuono per le amministrative del prossimo maggio. L’incontro a cui ha preso parte un gran numero di castelbuonesi di ogni fascia sociale e di età, molti dei quali sono stati costretti a seguire gli interventi dall’esterno, è stato moderato da Mariangela Pupillo e introdotto da Mario Sottile. Ha quindi relazionato Anna Maria Cangelosi che ha toccato diversi punti di quelli che costituiranno il programma per la Castelbuono che vogliamo, soprattutto quelli relativi all’economia circolare, alla transizione ecologica, al turismo, al recupero del degrado ambientale e sociale. Aspetti che sottendono tutti il concetto di maggiore e migliore lavoro per tutti. Lavoro come diritto e affrancamento da ogni forma di ricatto. Dall’intervento della candidata a sindaco, ma anche dagli altri che si sono succeduti, è emerso chiaramente che l’uscita della Costituente non è un passo in avanti, una chiusura, bensì uno stimolo per le altre forze con le quali da otto mesi si cerca di intrecciare i fili per una intesa di governo. Con la manifestata speranza che possa prevalere la ragione sul pregiudizio, il bene del nostro paese su ogni altra forma di politica non proprio di rinnovamento