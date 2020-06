Visiere protettive in distribuzione anche presso l’azienda S.M.A.C.

Riceviamo e pubblichiamo il seguente messaggio inviatoci dalla ditta castelbuonee S.M.A.C., che si è resa disponibile alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale per la distribuzione delle visiere protettive, nella loro sede in Via Garibaldi.

Carissimi concittadini, il signor sindaco ha incaricato per la distribuzione delle visiere protettive anche la nostra azienda. Siamo onorati e disponibili alla collaborazione.

Effettueremo la distribuzione, a chi ne farà richiesta tramite cod. fiscale, presso il nostro stabilimento di Via Garibaldi 77 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 da lunedì a venerdì.

Speriamo di disfarci quanto prima di queste protezioni! Nel frattempo è opportuno utilizzare tutte le protezioni suggerite per evitare contagi al nostro prossimo, ai nostri familiari e per garantire la nostra salute.

Auguri!

Contatti:

0921 671424

+39 3346239846

www.maglificiosmac.it

smac@maglificiosmac.it