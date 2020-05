Vota la Gelateria Naselli nel contest “Io ci credo”

La Gelateria Naselli, con il suo progetto “100% Sicilia“, ha superato la prima selezione di “Io ci credo”, programma di accelerazione e formazione di In Cibum per lo sviluppo di progetti imprenditoriali in ambito food per la realizzazione di concept innovativi.

Questo step, il quarto, prevede adesso l’apertura al voto online e pertanto lanciamo l’appello a tutti gli amanti della Gelateria Naselli di adoperarsi in supporto di Salvatore & Co nell’affermazione del progetto “100% Sicilia”.

Votare è semplicissimo: qui la pagina con tutti i progetti, in cui troverete anche il videomessaggio di Salvatore, ed in fondo alla pagina è presente l’elenco in cui è sufficiente selezionare “BARNAS” e confermare la preferenza attraverso il bottone “Vota”.

In Cibum è la Scuola di Alta Formazione Gastronomica del Sud Italia.

"100% Sicilia" é invece un progetto che mira a valorizzare la grande biodiversità siciliana, coinvolgendo circa 15 piccole e medie imprese del settore agroalimentare siciliano. 100% Sicilia é il primo gelato in cui tutte le materie prime vengono coltivate e prodotte nelle varie province siciliane ed in seguito trasformate nei laboratori siti a Castelbuono (PA). Il progetto presenta una forte focalizzazione sui prodotti del territorio di riferimento con un livello qualitativo delle materie prime particolarmente elevato. I possibili target sono le pasticcerie e le gelaterie.