“Who Knows” di Michele Mazzola arriva anche su YouTube (con traduzione in italiano)[VIDEO]

È uscito il 24 dicembre “Who Knows”, il primo singolo del sassofonista e compositore castelbuonese Michele Mazzola. Il brano ha già registrato moltissime visualizzazioni e streaming sulle piattaforme digitali, suscitando curiosità ed interesse nel mondo dei “social”. Who Knows è un brano pop/jazz dai raffinati arrangiamenti, inciso con la collaborazione di alcuni tra migliori musicisti siciliani. Il testo affronta il tema dell’indifferenza che porta spesso a dimenticare e disconoscere i valori di “umanità” ed eguaglianza. Da qui, nasce l’inquietudine di dover vivere in un mondo sostanzialmente ingiusto, ma con la speranza di rivedere una nuova alba, un barlume di luce in un mondo buio. Per rendere il testo ancora più comprensibile e fruibile da tutti, l’autore ha preparato un video con la traduzione in italiano, visualizzabile e scaricabile dal canale YouTube dell’autore stesso. Ecco il video: